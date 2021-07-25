Сафонов отбил пенальти, назначенный Казарцевым в матче «Краснодар» — «Урал»

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов отбил пенальти, назначенный в концовке первого тайма матча 1-го тура РПЛ с «Уралом».

На 43-й минуте Андрей Панюков в борьбе упал в штрафной «Краснодара», но судейский свисток промолчал. Спустя некоторое время стало известно, что VAR просматривает момент в штрафной «Краснодара» на предмет возможного фола Тонни де Вильены на Панюкове. Главный арбитр Василий Казарцев сам внимательно просмотрел эпизод в штрафной гостей и указал на точку. Эрик Бикфалви с 11-метровой отметки пробил по центру ворот, где Сафонов взял мяч.

В прошлом сезоне «Урал» набрал в 30 турах 34 очка и занял 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» набрал в минувшем сезоне 41 очко и финишировал на десятой строчке. Чемпионом стал «Зенит».