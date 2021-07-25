Сафонов отбил пенальти, назначенный Казарцевым в матче «Краснодар» — «Урал»

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов отбил пенальти, назначенный в концовке первого тайма матча 1-го тура РПЛ с «Уралом».
На 43-й минуте Андрей Панюков в борьбе упал в штрафной «Краснодара», но судейский свисток промолчал. Спустя некоторое время стало известно, что VAR просматривает момент в штрафной «Краснодара» на предмет возможного фола Тонни де Вильены на Панюкове. Главный арбитр Василий Казарцев сам внимательно просмотрел эпизод в штрафной гостей и указал на точку. Эрик Бикфалви с 11-метровой отметки пробил по центру ворот, где Сафонов взял мяч.
В прошлом сезоне «Урал» набрал в 30 турах 34 очка и занял 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» набрал в минувшем сезоне 41 очко и финишировал на десятой строчке. Чемпионом стал «Зенит».
- 25 июля 2021
-
19:53
-
19:47
-
19:29
-
19:28
-
18:54
-
18:46
-
18:45
-
18:33
-
18:30
-
18:22
-
17:45
-
17:39
-
17:31
-
17:27
-
17:00
-
16:38
-
16:29
-
16:28
-
16:14
-
16:00
-
15:56
-
15:47
-
15:22
-
14:53
-
14:40
-
14:31
-
14:30
-
13:53
-
13:35
-
13:27
-
13:26
-
13:09
-
13:06
-
13:00
-
12:44