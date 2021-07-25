«Краснодар» разгромил «Урал» в матче 1-го тура РПЛ

Сегодня, 25 июля, «Урал» принимал на своём поле «Краснодар». Встреча 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:0. Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым.

В концовке первого тайма «Урал» получил право исполнить пенальти, но Эрик Бикфалви не реализовал одиннадцатиметровый. Героем эпизода стал Матвей Сафонов, отразивший удар оппонента. А вот «Краснодар» своим шансом воспользовался — на 62-й минуте Тонни де Вильена забил после передачи Реми Кабелла. На 85-й минуте в центре внимания вновь оказался Вильена, оформивший дубль. Точку в матче на 90+5-й минуте поставил новичок «Краснодара» Джон Кордоба, который реализовал пенальти, доведя дело до разгрома. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу «быков».

Таким образом, «Краснодар» набирает первые три очка в новом розыгрыше РПЛ. «Урал» после первого тура нового сезона остаётся без очков.



Напомним, в прошлом сезоне «Урал» набрал в 30 турах 34 очка и занял 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» набрал в минувшем сезоне 41 очко и финишировал на десятой строчке. Чемпионом стал «Зенит».