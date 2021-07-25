Сергей Иванов: передал Березуцкому флаг ВМФ, чтобы провёл воспитательную работу в ЦСКА

Член Совета Безопасности РФ Сергей Иванов прокомментировал победу ЦСКА в матче с «Уфой» (1:0).
«По одной игре неправильно судить. Ребята старались. Приобретение Антона Заболотного сказалось позитивно. Он вообще-то воспитанник ЦСКА — вернулся в родные пенаты. По первому туру нельзя судить — что-то можно будет сказать после десятой игры. Мне понравилось, что у ЦСКА сейчас длинная скамейка. Сейчас же можно делать пять замен? В таком случае длинная скамейка будет играть большую роль, чем при трёх заменах.
Поздравляю Алексея Березуцкого с победой и с днём ВМФ! Я передал Роману Бабаеву привезённый из Питера флаг ВМФ для того, чтобы он передал его Березуцкому, а тот провёл правильную воспитательную работу в коллективе в соответствии с морскими традициями», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 25 июля 2021
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