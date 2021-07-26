Заболотный заряжал с трибунами, Березуцкий оценил победу ЦСКА. Лучшие фото матча с «Уфой»

25 июля на поле стадиона «ВЭБ Арена — Арена ЦСКА» в матче первого тура российской Премьер-Лиги ЦСКА уверенно одержал победу над «Уфой». Встреча завершилась со счётом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий Антон Заболотный.
Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал победу команды и высказался по поводу отдельных футболистов своей команды.
«Мне всегда нравилась игра Заболотного, он всегда так играл. Также все мы знаем уровень Алана Дзагоева, когда он здоров. Он может вести, регулировать и контролировать игру. Во втором тайме он всё это показал.
Полностью доволен игрой Чалова. Он все сборы играл на фланге, так что ничего нового. На данный момент это его основная позиция, а уже вторая — нападающий», — передаёт слова Березуцкого корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Уфа» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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