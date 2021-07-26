Источник: Владимир Петкович возглавит «Бордо»

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович может возглавить французский «Бордо». Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, в настоящее время специалист отдыхает с семьёй на Ибице, однако в ближайшее время может подписать контракт с «Бордо».

Напомним, в начале июля Петкович также рассматривался РФС в качестве одного из кандидатов на пост главного тренера сборной России. Также сообщалось, что «Зенит» ведёт переговоры с Владимиром Петковичем. Его контракт со сборной Швейцарии заканчивается летом 2022 года. Отмечается, что специалист знает русский язык.

Сборная Швейцарии с Петковичем дошла до 1/4 финала Евро, проиграв Испании (1:1, 1:3 в серии пенальти).