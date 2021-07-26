«Тоттенхэм Хотспур» по-прежнему хочет купить защитника «Аталанты» и сборной Аргентины Кристиана Ромеро. Сообщалось, что «шпоры» уже договорились с 23-летним игроком о сотрудничестве, однако бергамаски пока не спешат продавать игрока.
Как сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport, «Аталанта» отклонила предложение «Тоттенхэма» о покупке Ромеро за € 50 млн. Сам футболист готов подписать с «Тоттенхэмом» контракт до 2026 года.
Права на Кристиана Ромеро принадлежат туринскому «Ювентусу». Арендное соглашение с «Аталантой» с правом обязательного выкупа рассчитано до лета 2022 года. В минувшем сезоне Ромеро был признан лучшим левым защитником Серии А.
Пресс-служба Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) ранее представила символическую сборную Кубка Америки — 2021. В символическую команду турнира вошли четыре игрока сборной Аргентины, которая стала победителем Кубка Америки. Среди них есть и Ромеро.
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