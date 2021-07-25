«Боруссия» хочет купить Демирала, «Ювентус» готов отдать защитника за € 35 млн

Защитник «Ювентуса» Мерих Демирал может перейти в дортмундскую «Боруссию», немцы уже готовят предложение о покупке. Об этом сообщает итальянский инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».
По информации источника, многие клубы хотят заполучить Демирала. «Ювентус» установил ценник на защитника в размере € 35 млн. В Дортмунде скоро примут окончательное решение. Также одним из вариантов продолжения карьеры для Мериха является «Аталанта», если бергамасков покинет Кристиан Ромеро. С агентом защитника также встречался «Тоттенхэм».
Демирал перешёл в туринский «Ювентус» из «Аланьяспора» в 2019 году. Ранее турецкий футболист выступал за лиссабонский «Спортинг» и «Сассуоло». С 2018 года Демирал вызывается в национальную команду Турции. В минувшем сезоне Демирал провёл 24 матча за «Ювентус», в которых сделал одну результативную передачу.
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