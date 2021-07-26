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«Барселона» объявила о прекращении судебных процессов с Неймаром

«Барселона» объявила о прекращении судебных процессов с Неймаром
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«Барселона» на официальном сайте объявила о прекращении всех судебных разбирательств с бывшим нападающим клуба Неймаром, выступающем за «Пари Сен-Жермен».

Бразильский футболист подписал с каталонским клубом соглашение о прекращении судебных разбирательств, которые велись между сторонами, а именно три иска в трудовой инспекции и один гражданский процесс.

Напомним, Неймар перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны» в 2017 году за рекордные € 222 млн, которые были прописаны в его договоре в качестве отступных. Его нынешний контракт рассчитан до лета 2025 года. За «Барселону» Неймар выступал с 2013 по 2017 год. В составе каталонского клуба бразилец — чемпион Испании (сезон-2014/2015, 2015/2016), обладатель Кубка (сезон-2014/2015, 2015/2016, 2016/2017) и Суперкубка (2013) Испании, а также победитель Лиги чемпионов (сезон-2014/2015).

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