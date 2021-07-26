«Тоттенхэм» интересуется защитником сборной Хорватии

Защитник «Марселя» и сборной Хорватии Дуе Чалета-Цар может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».



По информации источника, в услугах хорватского футболиста заинтересован «Тоттенхэм Хотспур». Клубы уже приступили к переговорам и обсуждают условия сделки.



Чалета-Цар выступает за «Марсель» с 2018 года. В минувшем сезоне хорватский защитник принял участие в 33 матчах чемпионата Франции, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Ранее футболист играл за «Шибеник», «Пашинг», «Лиферинг» и «Ред Булл Зальцбург». С 2018 года Чалета-Цар вызывается в национальную команду Хорватии.

В прошлом сезоне «Тоттенхэм» занял седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В 38 турах команда набрала 62 очка и в предстоящей кампании выступит в новом еврокубковом турнире — Лиге конференций.