Нападающий «Зенита» выкупит свой контракт и уедет в США? Дриусси давно рвался из России

Похоже, история Себастьяна Дриусси в России заканчивается. «Зенит» перед игрой с «Химками» объявил, что договорился с игроком о возможности выкупа им своего контракта. Соглашение рассчитано до лета 2022 года. Вопрос только в сумме – на сколько договорился клуб с футболистом?

Вообще финиш истории с Себой получается странным. Ещё полтора года назад «Зенит» заблокировал крупное предложение от «Интера» (Майами), несмотря на большое желание игрока уехать. По официальной версии, из-за семейных проблем, но латиноамериканцы любят вспомнить близких, когда хотят чего-то добиться. Аргентинец остался, и дальше пошли самые сложные полтора года в Питере. Он грустил, получал непонятные травмы, много стримил, а пиком стало заявление про «дерьмовую позицию».



При этом агент и клуб часто опровергали острое желание игрока уйти. Летом этого года показалось, что Себа действительно планирует поиграть в России ещё минимум сезон. Он больше не ходил с кислой миной, много тренировался и в матче за Суперкубок даже вышел в стартовом составе. Многими его поведение оказалось интерпретировано неверно. Поэтому в ближайшее время, вероятно, «Зенит» объявит о переходе Дриусси в один из клубов США.



В этой истории больше всего интересна формулировка – игрок договорился о выкупе своего контракта. Редкий случай, учитывая отсутствие конфликтной ситуации внутри. Обычно такая практика применяется, когда футболист хочет разорвать соглашение в одностороннем порядке – в этом случае он платит сумму до конца контракта и уходит либо свободным агентом, либо через небольшую дисквалификацию. Случай с Дриусси не похож на конфликт. Но сколько же денег получит от аргентинца «Зенит»?



Вероятно, речь идёт о сумме прилично больше € 2,7 млн – годовой зарплате игрока. Если клуб официально объявляет о взаимной договоренности, значит, «Зенит» в этой истории всё устраивает. Известно, что клуб хотел заработать на уходе футболиста, ведь в 2017-м за Дриусси заплатили € 15 миллионов. И отпускать такой актив за сумму в 5 раз меньше – бессмысленно. Можно было придумать схему с арендой на год в Аргентину, продлением контракта и последующей продажей. Но «Зенит» не стал заморачиваться с этим. Значит, выгода есть.



Почему в этом случае российский и потенциальный американский клуб не договорились напрямую – неизвестно. Но, видимо, одной из сторон точно проще провести сделку через игрока. Дриусси явно не останется в минусе. Ему наверняка компенсируют потраченную на выкуп контракта сумму.

Главное, чтобы «Зенит» тоже остался в приличном плюсе. Ведь на замену аргентинцу нужно покупать другого иностранца. И очевидно, что недешёвого.