На Шакири претендуют «Лацио», «Наполи», «Севилья» и «Вильярреал»

Полузащитник «Ливерпуля» Шердан Шакири стал трансферной целью нескольких европейских клубов, сообщает Goal.

Помимо «Лацио», на 29-летнего швейцарца претендуют «Наполи», «Севилья» и «Вильярреал».

Ранее Шакири заявил о желании покинуть английский клуб в ближайшее время. Шердан хотел бы вернуться в Италию и поиграть за «Лацио».

Швейцарский футболист выступает за мерсисайдцев с 2018 года. Ранее он играл за «Сток Сити», «Интер», «Баварию» и «Базель». Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 12 млн. У футболиста действует контракт с «Ливерпулем» до 2023 года. В минувшем сезоне АПЛ Шакири провёл 14 матчей (пять в основе), отдал две результативные передачи и получил две жёлтые карточки.

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