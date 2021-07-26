Шакири заявил о желании покинуть «Ливерпуль» и поиграть за «Лацио»

Полузащитник «Ливерпуля» Шердан Шакири заявил о желании покинуть клуб в ближайшее время.
«Я сказал руководству «Ливерпуля», что чувствую себя готовым к новому вызову. Они приняли моё решение и теперь будут рассматривать заявки на продажу. «Ливерпуль» не остановит меня этим летом. Я хотел бы вернуться в Италию и поиграть за «Лацио», — цитирует Шакири журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Corriere dello Sport.
29-летний Шакири выступает за мерсисайдцев с 2018 года. Ранее он играл за «Сток Сити», «Интер», «Баварию» и «Базель». Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 12 млн. У футболиста действует контракт с «Ливерпулем» до 2023 года. В минувшем сезоне АПЛ Шакири провёл 14 матчей (пять в основе), отдал две результативные передачи и получил две жёлтые карточки.
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