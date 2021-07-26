«Челси» следит за нападающим «Штутгарта»

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Нападающий «Штутгарта» Саша Калайджич может продолжить карьеру на Туманном Альбионе. В услугах 23-летнего австрийца заинтересован лондонский «Челси», информирует инсайдер Николо Скира в «Твиттере».

Согласно сведениям источника, селекционная служба «аристократов» отслеживает выступления Калайджича. Ранее интерес к нему приписывали другим британским клубам – «Ливерпулю» и «Эвертону».

Саша является воспитанником австрийской команды «Фач-Донфилд». В 2016 году он в качестве свободного агента перешёл в «Адмира Ваккер», откуда летом 2019 года за € 2,5 млн переехал в «Штутгарт».

В минувшем сезоне футболист провёл за «Штутгарт» 36 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и сделал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его в € 22 млн. Контракт Калайджича со «швабами» действует до 30 июня 2023 года.

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