«Ливерпуль» и «Эвертон» поспорят за нападающего «Штутгарта». Он болельщик красных

Нападающий «Штутгарта» Саша Калайджич может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.



Как сообщает Daily Express, за 23-летним австрийцем охотятся сразу два мерсисайдских клуба — «Ливерпуль» и «Эвертон». Недавно Калайджич признался австрийской прессе, что является фанатом красных с детства и мечтает выступать на «Энфилде».



Саша является воспитанником австрийской команды «Фач-Донфилд». В 2016 году он в качестве свободного агента перешёл в «Адмира Ваккер», откуда летом 2019 года за € 2,5 млн переехал в «Штутгарт».



В нынешнем сезоне Бундеслиги футболист провёл 24 матча, забил 13 голов и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в € 7 млн. Контракт Калайджича со «швабами» действует до 30 июня 2023 года.

Саша Калайджич: мечтаю, чтобы «Ливерпуль» пришёл и забрал меня