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«Ливерпуль» и «Эвертон» поспорят за нападающего «Штутгарта». Он болельщик красных

«Ливерпуль» и «Эвертон» поспорят за нападающего «Штутгарта». Он болельщик красных
Футбол / Англия 0

Нападающий «Штутгарта» Саша Калайджич может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Как сообщает Daily Express, за 23-летним австрийцем охотятся сразу два мерсисайдских клуба — «Ливерпуль» и «Эвертон». Недавно Калайджич признался австрийской прессе, что является фанатом красных с детства и мечтает выступать на «Энфилде».

Саша является воспитанником австрийской команды «Фач-Донфилд». В 2016 году он в качестве свободного агента перешёл в «Адмира Ваккер», откуда летом 2019 года за € 2,5 млн переехал в «Штутгарт».

В нынешнем сезоне Бундеслиги футболист провёл 24 матча, забил 13 голов и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в € 7 млн. Контракт Калайджича со «швабами» действует до 30 июня 2023 года.

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