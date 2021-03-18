«Ливерпуль» и «Эвертон» поспорят за нападающего «Штутгарта». Он болельщик красных
Нападающий «Штутгарта» Саша Калайджич может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.
Как сообщает Daily Express, за 23-летним австрийцем охотятся сразу два мерсисайдских клуба — «Ливерпуль» и «Эвертон». Недавно Калайджич признался австрийской прессе, что является фанатом красных с детства и мечтает выступать на «Энфилде».
Саша является воспитанником австрийской команды «Фач-Донфилд». В 2016 году он в качестве свободного агента перешёл в «Адмира Ваккер», откуда летом 2019 года за € 2,5 млн переехал в «Штутгарт».
В нынешнем сезоне Бундеслиги футболист провёл 24 матча, забил 13 голов и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в € 7 млн. Контракт Калайджича со «швабами» действует до 30 июня 2023 года.
Саша Калайджич: мечтаю, чтобы «Ливерпуль» пришёл и забрал меня
Рекомендуем вам
- 18 марта 2021
-
11:48
-
11:43
-
11:38
-
11:33
-
11:29
-
11:18
-
11:03
-
11:02
-
11:00
-
10:58
-
10:48
-
10:32
-
10:28
-
10:25
-
10:08
-
10:02
-
10:01
-
09:51
-
09:47
-
09:47
-
09:39
-
09:30
-
09:30
-
09:30
-
09:27
-
09:16
-
09:10
-
09:00
-
08:53
-
08:37
-
08:30
-
07:19
-
06:55
-
06:40
-
06:04
Партнерский контент
Рекомендуем вам