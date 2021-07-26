Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Впервые в истории ни один матч 1-го тура РПЛ не завершился вничью

Впервые в истории ни один матч 1-го тура РПЛ не завершился вничью
Комментарии

Сегодня, 26 июля, завершился 1-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Примечательно, что в восьми стартовых матчах чемпионата не было зафиксировано ни одной ничьей – впервые в истории 1-й тур РПЛ завершился без ничейных результатов.

Результаты 1-го тура РПЛ:

  • «Ростов» 0:2 «Динамо» М;
  • «Химки» 1:3 «Зенит»;
  • «Локомотив» 3:1 «Арсенал»;
  • «Рубин» 1:0 «Спартак»;
  • «Урал» 0:3 «Краснодар»;
  • «Крылья Советов» 1:2 «Ахмат»;
  • ЦСКА 1:0 «Уфа»;
  • «Нижний Новгород» 1:0 «Сочи».

Второй тур чемпионата России состоится в период с 30 июля по 2 августа.

В лидеры бомбардирской гонки Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 после первого тура вырвались нападающий «Локомотива» Рифат Жемалетдинов и полузащитник «Краснодара» Тонни де Вильена.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021