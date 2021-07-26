Впервые в истории ни один матч 1-го тура РПЛ не завершился вничью

Сегодня, 26 июля, завершился 1-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Примечательно, что в восьми стартовых матчах чемпионата не было зафиксировано ни одной ничьей – впервые в истории 1-й тур РПЛ завершился без ничейных результатов.

Результаты 1-го тура РПЛ:

«Ростов» 0:2 «Динамо» М;

«Химки» 1:3 «Зенит»;

«Локомотив» 3:1 «Арсенал»;

«Рубин» 1:0 «Спартак»;

«Урал» 0:3 «Краснодар»;

«Крылья Советов» 1:2 «Ахмат»;

ЦСКА 1:0 «Уфа»;

«Нижний Новгород» 1:0 «Сочи».

Второй тур чемпионата России состоится в период с 30 июля по 2 августа.

В лидеры бомбардирской гонки Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 после первого тура вырвались нападающий «Локомотива» Рифат Жемалетдинов и полузащитник «Краснодара» Тонни де Вильена.