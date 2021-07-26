Впервые в истории ни один матч 1-го тура РПЛ не завершился вничью
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Сегодня, 26 июля, завершился 1-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Примечательно, что в восьми стартовых матчах чемпионата не было зафиксировано ни одной ничьей – впервые в истории 1-й тур РПЛ завершился без ничейных результатов.
Результаты 1-го тура РПЛ:
- «Ростов» 0:2 «Динамо» М;
- «Химки» 1:3 «Зенит»;
- «Локомотив» 3:1 «Арсенал»;
- «Рубин» 1:0 «Спартак»;
- «Урал» 0:3 «Краснодар»;
- «Крылья Советов» 1:2 «Ахмат»;
- ЦСКА 1:0 «Уфа»;
- «Нижний Новгород» 1:0 «Сочи».
Второй тур чемпионата России состоится в период с 30 июля по 2 августа.
В лидеры бомбардирской гонки Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 после первого тура вырвались нападающий «Локомотива» Рифат Жемалетдинов и полузащитник «Краснодара» Тонни де Вильена.
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