«Рома» предлагает «Зениту» своих футболистов в обмен на Азмуна

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может покинуть сине-бело-голубых в летнее межсезонье и продолжить карьеру в итальянской Серии А. На иранского форварда продолжает претендовать «Рома», информирует Il Romanista.

Согласно сведениям источника, «Зенит» отклонил первое предложение «Ромы» по Азмуну в размере € 18 млн. «Волки», узнав о финансовых аппетитах петербургского клуба, готовы включить в сделку одного из своих футболистов: голкипера Робина Ольсена, хавбека Стивена Н’Зонзи или вингера Педро.

Азмун защищает цвета «Зенита» с 2019 года, а до этого он выступал за «Рубин» и «Ростов». В сборную Ирана вызывается с 2014 года. В минувшем сезоне форвард провёл 24 матча в Российской Премьер-Лиге, забил 19 голов (три — с пенальти) и отдал две результативные передачи.