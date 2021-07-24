«Рома» и «Байер» готовы купить Сердара Азмуна у «Зенита»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун имеет два варианта продолжения карьеры. Об этом сообщается на сайте итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Иранским форвардом интересуется «Рома», в частности, главный тренер римлян Жозе Моуринью. Специалист видит в Азмуне идеальное усиление для своей команды. Итальянцы уже наладили контакты с «Зенитом» и хотели бы вскоре завершить переговоры.
Однако за Азмуном также охотится «Байер», который готов предложить за футболиста € 18 млн. Условия немецкого клуба более благоприятны для «Зенита», но настойчивость Моуринью, который хочет приобрести нападающего, заставляет «Рому» искать варианты.
Азмун защищает цвета «Зенита» с 2019 года, а до этого он выступал за «Рубин» и «Ростов». В сборную Ирана вызывается с 2014 года. В минувшем сезоне форвард провёл 24 матча в Российской Премьер-Лиге, забил 19 голов (три — с пенальти) и отдал две результативные передачи.
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