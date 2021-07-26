«Кьево» исключён из Серии B и утратил профессиональный статус

Итальянский «Кьево» окончательно исключён из Серии В и объявлен банкротом, сообщает Football Italia.

«Кьево» пытался опротестовать решение, но их апелляция была отклонена. Место «летающих ослов» в Серии В займёт «Козенца». «Кьево» начнёт новый сезон в любительской Серии D.

Все клубы в Италии должны доказать свою финансовую стабильность, прежде чем им будет разрешено регистрироваться на новый сезон. Экономическая составляющая «Кьево» была проанализирована компанией Co.Vi.So.C, которая дала отрицательную оценку их нынешнему статусу. Исходя из этого клуб и был исключён из заявки на предстоящий сезон Серии B, после чего руководство «Кьево» незамедлительно подало протест.



В минувшем сезоне Серии B «Кьево» удалось набрать 56 очков в 38 играх, что обеспечило им 8-е место в турнирной таблице. Лидером турнира стали «Эмполи» (73) и «Салернитана» (69), а высший дивизион чемпионата Италии напрямую покинули «Парма» (20) и «Кротоне» (23).