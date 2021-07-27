Хавбек «Зенита» Кравцов рассказал, кто в команде помогает молодым футболистам

Полузащитник «Зенита» Кирилл Кравцов рассказал о партнёрах по команде, которые помогают осваиваться молодым футболистам.



«Ракицкий классный, всегда подсказывает. Мага Оздоев тоже по-доброму к нам относится. Подсказывает ещё больше. Дзюба позитивно воспринимает, много шутит. Могут подтравить, если криво сыграем.



Ракицкий просит проявлять жёсткость на тренировках? Да, он максималист. И просит, чтобы все максимально выкладывались. Стараемся», — сказал Кравцов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.



Кравцов является воспитанником «Зенита». Кирилл является чемпионом России и обладателем Суперкубка страны в составе сине-бело-голубых. В матче 1-го тура нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги 19-летний хавбек вышел на замену в начале и доиграл встречу до конца.