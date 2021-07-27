Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хавбек «Зенита» Кравцов рассказал, кто в команде помогает молодым футболистам

Хавбек «Зенита» Кравцов рассказал, кто в команде помогает молодым футболистам
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Зенита» Кирилл Кравцов рассказал о партнёрах по команде, которые помогают осваиваться молодым футболистам.

«Ракицкий классный, всегда подсказывает. Мага Оздоев тоже по-доброму к нам относится. Подсказывает ещё больше. Дзюба позитивно воспринимает, много шутит. Могут подтравить, если криво сыграем.

Ракицкий просит проявлять жёсткость на тренировках? Да, он максималист. И просит, чтобы все максимально выкладывались. Стараемся», — сказал Кравцов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Кравцов является воспитанником «Зенита». Кирилл является чемпионом России и обладателем Суперкубка страны в составе сине-бело-голубых. В матче 1-го тура нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги 19-летний хавбек вышел на замену в начале и доиграл встречу до конца.

«Я в «Зените» с 6 лет». Кравцова звали в Москву, но он хочет заиграть в Питере «Я в «Зените» с 6 лет». Кравцова звали в Москву, но он хочет заиграть в Питере
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021