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«Барселона» отреагировала на расистские оскорбления в адрес своего полузащитника

«Барселона» отреагировала на расистские оскорбления в адрес своего полузащитника
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Пресс-служба «Барселоны» опубликовала пост в «Твиттере» после новости о том, что полузащитник команды Илаш Мориба подвергся расизму.

«Мы любим футбол. Мы боремся с расизмом», — написали представители сине-гранатовых.

Напомним, 18-летний воспитанник сине-гранатовых не может договориться с клубом о новом контракте. Из-за трудностей в переговорах Илаша даже перевели во вторую команду и не допустили до предсезонных матчей. Мориба выложил в TikTok видео, где просматривает сообщения. Во многих из них содержатся расистские оскорбления.

Мориба защищает цвета «Барселоны» с 2019 года. В прошлом сезоне хавбек принял участие в 14 матчах испанской Примеры, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи, а также получил одну жёлтую карточку. Его контракт с каталонским клубом истекает следующим летом.

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