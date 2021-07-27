Женская сборная Нидерландов разгромила Китай на ОИ-2020 со счётом 8:2

В матче 3-го тура группового этапа олимпийского футбольного турнира женская сборная Нидерландов встречалась с национальной командой Китая. Игра прошла на стадионе «Ниссан» в Иокогаме (Япония) и завершилась победой нидерландской команды со счётом 8:2.



По голу за женскую сборную Нидерландов забили Шэнис ван де Санден и Виктория Пелова, а Линет Беренстейн, Лике Мартенс и Вивианне Мидема оформили дубли. За китайскую команду забили Шаншань Ван и Янвен Ван.



В других матчах тура сборная Новой Зеландии проиграла шведской женской команде со счётом 0:2, сборная США сыграла вничью с Австралией (0:0), канадская команда и Великобритания поделили очки (1:1), сборная Чили уступила Японии (0:1), а бразильянки оказались сильнее сборной Замбии (1:0).