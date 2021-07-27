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Женская сборная Нидерландов разгромила Китай на ОИ-2020 со счётом 8:2

Женская сборная Нидерландов разгромила Китай на ОИ-2020 со счётом 8:2
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В матче 3-го тура группового этапа олимпийского футбольного турнира женская сборная Нидерландов встречалась с национальной командой Китая. Игра прошла на стадионе «Ниссан» в Иокогаме (Япония) и завершилась победой нидерландской команды со счётом 8:2.

По голу за женскую сборную Нидерландов забили Шэнис ван де Санден и Виктория Пелова, а Линет Беренстейн, Лике Мартенс и Вивианне Мидема оформили дубли. За китайскую команду забили Шаншань Ван и Янвен Ван.

В других матчах тура сборная Новой Зеландии проиграла шведской женской команде со счётом 0:2, сборная США сыграла вничью с Австралией (0:0), канадская команда и Великобритания поделили очки (1:1), сборная Чили уступила Японии (0:1), а бразильянки оказались сильнее сборной Замбии (1:0).

Олимпийские игры (ж). Группа F. 3-й тур
27 июля 2021, вторник. 14:30 МСК
Нидерланды
Окончен
8 : 2
Китай
1:0 ван де Санден – 12'   1:1 Ван – 28'   2:1 Беренстейн – 37'   3:1 Беренстейн – 45+2'   4:1 Мартенс – 47'   5:1 Мидема – 65'   5:2 Ван – 69'   6:2 Мартенс – 70'   7:2 Пелова – 71'   8:2 Мидема – 76'
Олимпийские игры (ж). Группа G. 3-й тур
27 июля 2021, вторник. 11:00 МСК
Новая Зеландия
Окончен
0 : 2
Швеция
0:1 Анвегард – 17'   0:2 Яноги – 29'
Олимпийские игры (ж). Группа G. 3-й тур
27 июля 2021, вторник. 11:00 МСК
США
Окончен
0 : 0
Австралия
Олимпийские игры (ж). Группа E. 3-й тур
27 июля 2021, вторник. 14:00 МСК
Канада
Окончен
1 : 1
Великобритания
1:0 Леон – 55'   1:1 Принс – 85' (автогол)
Олимпийские игры (ж). Группа E. 3-й тур
27 июля 2021, вторник. 14:00 МСК
Чили
Окончен
0 : 1
Япония
0:1 Танака – 77'
Олимпийские игры (ж). Группа F. 3-й тур
27 июля 2021, вторник. 14:30 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 0
Замбия
1:0 Алвес – 19'
Удаления: нет / Мвеемба – 14'
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