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Аллегри назвал главного соперника «Ювентуса» в борьбе за скудетто

Аллегри назвал главного соперника «Ювентуса» в борьбе за скудетто
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри назвал главных соперников туринцев в предстоящем сезоне Серии А.

«Интер», защищающий чемпионство, будет главным соперником «Ювентуса» в борьбе за скудетто. Кроме того, молодёжь из «Милана» выросла и получила ещё один год опыта. «Милан» будет среди фаворитов, помимо «Наполи», «Ромы» и «Лацио». Более того, в Серии А снова будут работать такие большие тренеры, как Моуринью, Спаллетти и Сарри. Это будет хороший сезон. Важно иметь преемственность, чтобы выиграть скудетто», — приводит слова Аллегри сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

В предыдущем сезоне Серии А «Интер» стал чемпионом. «Ювентус», которым руководил Андреа Пирло, занял лишь четвёртое место.

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