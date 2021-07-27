Источник: Цорн обзванивал клубы РПЛ и предлагал купить Крыховяка, Смолова и Баринова

Журналист Нобель Арустамян сообщил, что технический директор «Локомотива» Томас Цорн предлагает клубам Российской Премьер-Лиги ключевых футболистов «железнодорожников».
«В «Локомотиве» происходит что-то удивительное. По моей информации, в конце прошлой недели технический директор Томас Цорн обзванивал некоторые клубы РПЛ и предлагал им приобрести несколько футболистов «Локо». В их числе Гжегож Крыховяк, Фёдор Смолов, Антон Миранчук, Дмитрий Баринов, Пабло и Дмитрий Живоглядов.
Интерес к Баринову проявил «Зенит»: его трансфер актуален в контексте травмы Магомеда Оздоева. Другие клубы присматриваются к вариантам с Крыховяком и Смоловым. Что это значит, мне непонятно. Либо у «Локомотива» серьёзные проблемы с финансами и это решение совета директоров, либо это попытка полностью обновить состав по инициативе нового спортивного департамента — то есть Ральфа Рангника. Либо эта идея Томаса Цорна, который провернул похожую операцию в «Спартаке», — написал Арустамян в телеграм-канале.
- 27 июля 2021
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