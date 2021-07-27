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Цорн предлагал «Краснодару» Баринова, Миранчука, Смолова и Мурило

Цорн предлагал «Краснодару» Баринова, Миранчука, Смолова и Мурило
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Технический директор «Локомотива» Томас Цорн действительно предлагал нескольких игроков клуба некоторым командам РПЛ.

«Краснодару» Цорн предлагал приобрести Мурило, Баринова, Смолова и Миранчука. Об этом «Чемпионату» сообщило два источника, знакомых с ситуацией. «Цорн предложил этих игроков руководству «Краснодара» несколько дней назад. Конкретных решений принято не было», — сказал источник «Чемпионату».

Журналист Нобель Арустамян сообщил, что Томас Цорн обзванивал некоторые клубы РПЛ и предлагал им приобрести несколько футболистов «Локо». В их числе Гжегож Крыховяк, Фёдор Смолов, Антон Миранчук, Дмитрий Баринов, Пабло и Дмитрий Живоглядов. Интерес к Баринову проявил «Зенит». Другие клубы присматриваются к вариантам с Крыховяком и Смоловым.

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Источник: Цорн обзванивал клубы РПЛ и предлагал купить Крыховяка, Смолова и Баринова
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