Цорн предлагал «Краснодару» Баринова, Миранчука, Смолова и Мурило

Технический директор «Локомотива» Томас Цорн действительно предлагал нескольких игроков клуба некоторым командам РПЛ.



«Краснодару» Цорн предлагал приобрести Мурило, Баринова, Смолова и Миранчука. Об этом «Чемпионату» сообщило два источника, знакомых с ситуацией. «Цорн предложил этих игроков руководству «Краснодара» несколько дней назад. Конкретных решений принято не было», — сказал источник «Чемпионату».

Журналист Нобель Арустамян сообщил, что Томас Цорн обзванивал некоторые клубы РПЛ и предлагал им приобрести несколько футболистов «Локо». В их числе Гжегож Крыховяк, Фёдор Смолов, Антон Миранчук, Дмитрий Баринов, Пабло и Дмитрий Живоглядов. Интерес к Баринову проявил «Зенит». Другие клубы присматриваются к вариантам с Крыховяком и Смоловым.