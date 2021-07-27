«Ференцварош» обыграл «Жальгирис» и вышел в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов

В ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА «Жальгирис» принимал «Ференцварош». Встреча прошла на стадионе «LFF — Ветра» в Вильнюсе (Литва) и завершилась победой венгерской команды со счётом 3:1.



На 44-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Ференцвароша» Райан Ммаэ. На 72-й минуте Ммаэ оформил дубль и упрочил преимущество гостей в счёте. На 93-й минуте защитник «Жальгириса» Эльджаджи Диав сократил отставание литовской команды в счёте. Через минуту полузащитник «Ференцвароша» Роберт Мак установил итоговый счёт встречи.



В первом матче венгерский клуб обыграл литовскую команду со счётом 2:0. Таким образом, «Ференцварош» вышел в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА.