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«Ференцварош» обыграл «Жальгирис» и вышел в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов

«Ференцварош» обыграл «Жальгирис» и вышел в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
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В ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА «Жальгирис» принимал «Ференцварош». Встреча прошла на стадионе «LFF — Ветра» в Вильнюсе (Литва) и завершилась победой венгерской команды со счётом 3:1.

На 44-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Ференцвароша» Райан Ммаэ. На 72-й минуте Ммаэ оформил дубль и упрочил преимущество гостей в счёте. На 93-й минуте защитник «Жальгириса» Эльджаджи Диав сократил отставание литовской команды в счёте. Через минуту полузащитник «Ференцвароша» Роберт Мак установил итоговый счёт встречи.

В первом матче венгерский клуб обыграл литовскую команду со счётом 2:0. Таким образом, «Ференцварош» вышел в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА.

Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
27 июля 2021, вторник. 20:00 МСК
Жальгирис
Вильнюс, Литва
Окончен
1 : 3
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
0:1 Ммаэ – 44'   0:2 Ммаэ – 72'   1:2 Диав – 90+3'   1:3 Мак – 90+4'
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