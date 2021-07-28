«Спартак» проявляет интерес к защитнику сборной Хорватии

«Спартак» проявляет интерес к защитнику «Легии» Йосипу Юрановичу, сообщается в «твиттере» Football Daily.
По данным источник, также 25-летним хорватским футболистом интересуется «Селтик» и «Фиорентина».
Юранович выступает за «Легию» с 2020 года, куда перешел из «Хайдука». Контракт игрока с клубом рассчитан до 2023 года с возможностью продления ещё на один сезон. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость защитника в € 2,5 млн.
В прошлом сезоне чемпионата Польши Юранович принял участие в 26 матчах, в которых забил 1 гол и сделал 8 результативных передач. Также на его счету 2 матча в Лиге Европы, в которых он не отметился результативными действиями.
С 2017 года игрок вызывается в сборную Хорватии, за которую провёл 10 матчей.
Ранее сообщалось об интересе «Спартака» к полузащитнику «Бенфики».
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