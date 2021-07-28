Кверквелия: если бы «Локомотив» не взял меня, то не выиграл бы чемпионат и столько Кубков

Бывший защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия рассказал о своём отношении к клубу.
«Правда ли, что я мог закончить с футболом, если бы Сёмин не забрал меня из «Рубина»? Можно и так сказать. А можно по-другому: если бы «Локомотив» не взял Кверквелию, то не выиграл бы чемпионат и столько Кубков. Мы друг другу помогли просто, ха-ха. За эту возможность — спасибо Палычу, его штабу и всем ребятам. «Локомотив» я очень люблю и уважаю», — цитирует Кверквелию «Матч ТВ».
Ранее стало известно, что футболисты «Локомотива» Антон Коченков, Эдер и Соломон Кверквелия покидают московский клуб. Все игроки ушли в связи с истечением срока действия контракта. В завершившемся сезоне-2020/2021 железнодорожники заняли третье место в Российской Премьер-Лиге, выйдя в Лигу Европы, а также завоевали Кубок России, переиграв в финале «Крылья Советов».
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