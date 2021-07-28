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Футболисты «Рубина» Меркулов и Косарев продолжат карьеру в Хорватии

Футболисты «Рубина» Меркулов и Косарев продолжат карьеру в Хорватии
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27-летний защитник Михаил Меркулов перешёл в клуб «Риека». 19-летний нападающий Кирилл Косарев на правах аренды на один сезон отправился в клуб «Хрватски Драговоляц».

«По Меркулову поступило очень хорошее предложение, и клуб пошёл ему навстречу. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон», — цитирует спортивного директора «Рубина» Олега Яровинского пресс-служба казанского клуба.

Напомним, 24 июля состоялся матч «Рубин» — «Спартак». Встреча 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

В прошлом сезоне «Рубин» набрал в 30 турах 53 очка и занял четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, пробившись в Лигу конференций.

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