Президент «Баварии»: Левандовски – лучший форвард мира, один из фаворитов на «Золотой мяч»

Президент «Баварии» Герберт Хайнер высказался о шансах нападающего мюнхенцев Роберта Левандовского на «Золотой мяч».

«Считаю, что Левандовски – лучший нападающий мира. Мы очень рады, что он играет в нашей команде. Левандовски был выдающимся игроком не только в прошлом сезоне, но и в предыдущие. Совсем недавно ФИФА назвала его лучшим игроком мира, он побил рекорд Герда Мюллера в Бундеслиге и был назван футболистом года в Европе. Вот почему он определённо входит в число фаворитов на „Золотой мяч“, — цитирует Хайнера Spox.

Роберт Левандовски стал лучшим футболистом 2021 года в Германии. Лучшего игрока определяли представители Ассоциации немецких спортивных журналистов (VDS). Левандовски набрал 356 из 563 голосов. Второе место в голосовании занял форвард мюнхенской команды Томас Мюллер (41), на третьей строчке расположился нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд (38).



В прошлом сезоне поляк принял участие в 40 встречах за «Баварию» во всех турнирах, в которых отметился 48 забитыми мячами и девятью результативными передачами. Контракт 32-летнего игрока с немецким клубом рассчитан до лета 2023 года.