«Байер» с Лунёвым разгромно проиграл «Утрехту»

В товарищеском матче «Байер» проиграл «Утрехту». Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу нидерландского клуба. Команды сыграли три тайма по 45 минут.

Единственный гол в составе «Байера» забил Митчел Баккер. В составе «Утрехта» дубли оформили Джирано Керк и Адриан Далмау, ещё один гол забил Ремко Балк.

Российский вратарь «Байера» Андрей Лунёв начал встречу на скамейке запасных. Он вышел на поле на 72-й минуте, заменив Лукаса Градецки, и пропустил три гола, два из которых — с пенальти.

Напомним, этим летом у Лунёва истёк контракт с «Зенитом», за который он выступал с 2017 года. Всего за санкт-петербургский клуб Андрей провёл 118 матчей, в которых пропустил 100 голов. Стоит отметить, что в 47 играх голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности.