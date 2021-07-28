«Байер» с Лунёвым разгромно проиграл «Утрехту»

В товарищеском матче «Байер» проиграл «Утрехту». Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу нидерландского клуба. Команды сыграли три тайма по 45 минут.
Единственный гол в составе «Байера» забил Митчел Баккер. В составе «Утрехта» дубли оформили Джирано Керк и Адриан Далмау, ещё один гол забил Ремко Балк.
Российский вратарь «Байера» Андрей Лунёв начал встречу на скамейке запасных. Он вышел на поле на 72-й минуте, заменив Лукаса Градецки, и пропустил три гола, два из которых — с пенальти.
Напомним, этим летом у Лунёва истёк контракт с «Зенитом», за который он выступал с 2017 года. Всего за санкт-петербургский клуб Андрей провёл 118 матчей, в которых пропустил 100 голов. Стоит отметить, что в 47 играх голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности.
- 28 июля 2021
-
20:54
-
20:52
-
20:50
-
20:37
-
20:20
-
20:03
-
19:58
-
19:43
-
19:40
-
19:20
-
19:20
-
19:09
-
19:06
-
18:54
-
18:37
-
18:29
-
18:22
-
18:10
-
17:56
-
17:46
-
17:40
-
17:22
-
17:19
-
17:02
-
16:58
-
16:47
-
16:23
-
16:21
-
15:55
-
15:54
-
15:33
-
15:28
-
15:06
-
14:59
-
14:55