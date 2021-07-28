«Он всегда занимал деньги». Арбитр Федотов отреагировал на пожизненное отстранение судьи

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал пожизненное отстранение от футбола судьи Александра Шимарыгина из-за ставок на матчи.
«Я с ним знаком, в своё время он со мной работал. У него был шлейф — он всегда занимал у коллег деньги. И у меня, и у других: то в больнице кто-то из родственников у него лежит, то звонил и говорил, что сбил ребёнка на пешеходном переходе — нужно откупиться. Правда ли это — никто не знает. Но деньги он через какое-то время возвращал. Начать копать под него могли и из-за этого, отстранение кажется логичным.
Но каким надо быть идиотом, чтобы под своей фамилией делать ставки? 65 млн рублей — это ведь за ставки, видимо, он что-то выигрывал. Он же судья ФНЛ, для них это огромные деньги. Так что думаю, что он такие на ставках и поднял — наверное, это не очень сложно, если владеть нужной информацией», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 28 июля 2021
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