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РФС пожизненно отстранил судью, сделавшего много ставок на матчи «Чайки»

РФС пожизненно отстранил судью, сделавшего много ставок на матчи «Чайки»
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Член комитета по этике РФС Андрей Созин сообщил, что арбитр Александр Шимарыгин пожизненно отстранён от футбола из-за ставок на матчи.

«Комитет по этике сегодня пожизненно отстранил от футбольной деятельности арбитра Александра Шимарыгина. Уникальный случай – человек, который реально был участником спортивного соревнования, сделал ставки примерно на один миллион долларов.

Сам судья, видимо, понял, что это конец, и ни с комитетом по этике, ни с комитетом по честной игре не встречался, представителей не присылал. В объяснительной написал, что ставки за него делали другие люди. По материалам дела было очень много ставок на игры «Чайки». Вину он не признал, но это и не нужно.

Чтобы арбитр получил что-то большее, чем пожизненное отстранение от судейства, дело должно рассматривать МВД. А для этого должен быть заявитель. Не берусь судить, пойдёт ли дело дальше, но сильно в этом сомневаюсь. Глобально-то ситуация очень неприятная и грустная: думаю, человек болен и не может избавиться от игровой зависимости.

Комитет по этике постоянно просит РФС и лиги донести до игроков, тренеров и судей одну простую вещь: им запрещено ставить на игры, за это будет пожизненная дисквалификация! Но пока люди плюют на законы. И пока они будут на них плевать – мы будем их наказывать», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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