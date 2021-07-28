«Шериф» Вернидуба обыграл «Алашкерт» и вышел в полуфинал квалификации Лиги чемпионов

Во втором матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов молдавский «Шериф» обыграл армянский «Алашкерт». Встреча проходила на стадионе «Шериф МСА» в Тирасполе и завершилась со счётом 3:1.

На гол нападающего «Алашкерта» Александара Глишича команда под руководством Юрия Вернидуба ответила точными ударами Густаво Дуланто, Энрике Луваннора и Себастьяна Тиля. «Шериф», который в первом матче одержал победу со счётом 1:0, вышел в полуфинал квалификации Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары «Кайрат» (Казахстан) — «Црвена Звезда» (Сербия).

В другом матче 2-го квалификационного раунда азербайджанский «Нефтчи» со счётом 0:1 проиграл греческому «Олимпиакосу». Единственный гол забил Георгиос Масурас с передачи Матьё Вальбуэна. В первом матче греки также выиграли (1:0), и поэтому вышли в 3-й раунд отбора, где сыграют с победителем пары «Мура» (Словения) — «Лудогорец» (Болгария).