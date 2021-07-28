Сарвели: очень хочется сыграть со «Спартаком». Это серьёзный, грозный соперник

Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Сарвели поделился впечатлениями от старта сезона, а также рассказал, чего ожидает от матча 2-го тура РПЛ со «Спартаком».
«В РПЛ нет соперников, с которыми можно сыграть в полноги. Думал, мы начнём выступления в лиге по-другому, порадуем болельщиков, но вышло иначе. Я знал, какие скорости в РПЛ. Уровень индивидуальных действий футболистов выше, чем в ФНЛ. Мы уже проводим работу над ошибками, готовимся к следующему матчу. Поддержка болельщиков после матча с «Ахматом» была в какой-то степени удивительна и очень приятна. Но дальше нужно показывать лучший результат — если будем проигрывать, болельщики начнут возмущаться. Нужно побеждать.
«Спартак» — серьёзный, грозный соперник. Очень хочется сыграть со «Спартаком». Матч с «Рубином» смотрели — игроки «Спартака» хорошо бежали вперёд. Думаю, будет интересно», — сказал Сарвели в интервью пресс-службе «Крыльев Советов».
- 28 июля 2021
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