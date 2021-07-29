Саутгейт призвал Футбольную ассоциацию Англии искать игроков азиатского происхождения

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт призвал Футбольную ассоциацию Англии обратить внимание на игроков азиатского происхождения.

«Исторически сложилось так, что существовала некоторая неосознанная предвзятость, возможно, мнение, что некоторые азиатские игроки не такие спортивные и не такие сильные, как другие игроки .



Это такое нелепое обобщение. Сейчас в футбол играют в самых разных сферах, поэтому, я думаю, с точки зрения исследования в азиатском сообществе, мы должны проявить творческий подход, попасть в места, где могут играть некоторые из этих детей. Мы должны поощрять их переходить в более крупные лиги, где их будет легче оценивать по сравнению с другими игроками, а затем сделать этот шаг в академиях», — приводит слова Саутгейта Goal со ссылкой на England Football.

Напомним, на Евро-2020 сборная Англии дошла до финала, где в серии пенальти проиграла сборной Италии.