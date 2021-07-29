«Манчестер Сити» предложит новые контракты Рахиму Стерлингу и ещё пяти игрокам

«Манчестер Сити» намерен в ближайшее время продлить контракты сразу с шестью футболистами основы.



Как сообщает The Athletic, «горожане» предложат новые соглашения вратарю Эдерсону Мораесу, защитникам Джону Стоунзу и Рубену Диашу, полузащитнику Филипу Фоден и фланговым нападающим Рахиму Стерлингу и Рияду Марезу.



Продлить договор могут и с форвардом Габриэлом Жезусом, однако он пока под вопросом, поскольку может покинуть команду в это трансферное окно.



«Манчестер Сити» в минувшем сезоне стал чемпионом Англии, а также завоевал Кубок лиги. В Кубке Англии подопечные Хосепа Гвардиолы добрались до полуфинала, где уступили «Челси». Также «горожане» дошли до финала Лиги чемпионов, где вновь проиграли синим.

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