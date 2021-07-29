Владимир Федотов: с «Кешлей» побережём только тех, кому противопоказана синтетика

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился ожиданиями от предстоящего матча квалификации Лиги конференций с азербайджанской «Кешлей».
«Ответный матч с «Кешлей» после 3:0 дома — формальность? Конечно, нет. Относимся к выезду серьёзно, помним про своих болельщиков, родных, близких. Как выходить на поле без самоотдачи? Чего-то такого, возможно, не хватило в Нижнем, после исторического дебюта в еврокубках чуть просели по эмоциям. Но против «Кешли» сыграем на максимуме, это не обсуждается. Побережём только тех, кому противопоказана синтетика, травмы ни к чему. Но и эти игроки в Азербайджане обязательно помогут, если вдруг понадобится их поддержка», — цитирует Федотова «Матч ТВ».
Ответный матч «Кешля» — «Сочи» состоится на стадионе «Шафа» в Баку сегодня, 29 июля. Начало — в 19:00 мск. Первая встреча завершилась победой сочинцев со счётом 3:0.
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