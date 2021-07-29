Килиан Мбаппе: моя главная мечта – победа в Лиге чемпионов с «ПСЖ»

Нападающие «ПСЖ» Килиан Мбаппе и Неймар задали друг другу несколько вопросов в формате интервью. Разговор приводит издание Marca.
«Я не очень хорош в качестве журналиста. Что бы я спросил у Неймара? О чём ты мечтаешь больше всего после стольких достижений?» – сказал французский форвард.
«Моя главная мечта – победить с «ПСЖ» в Лиге чемпионов, а с Бразилией – на чемпионате мира. А ты, Килиан? Ты мечтаешь о Лиге чемпионов?» – спросил Неймар.
«А почему не об еще одном титуле чемпиона мира?» – ответил Мбаппе.
«Нет, следующий чемпионат мира выиграю я. Такой же вопрос ждёт тебя. О чем ты мечтаешь, уже став чемпионом мира?» – спросил бразилец.
«Моя главная мечта – выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ». Это была бы фантастика. Но ещё один чемпионат мира – это тоже здорово», – сказал Мбаппе.
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