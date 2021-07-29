Фанат, обвинённый в расистских оскорблениях в адрес Рио Фердинанда, отрицает свою вину
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Суд в Дадли начал разбирательство по делу о расистских оскорблениях в адрес бывшего защитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанда.
Во время матча заключительного, 38-го тура английской Премьер-лиги прошлого сезона между «Вулверхэмптоном» и «Манчестер Юнайтед» (2:1) фанат хозяев оскорблял экс-футболиста. Впоследствии его задержали, а клуб публично извинился перед Рио. Активного болельщика также обвиняли в гомофобных выкриках в адрес судьи.
Как сообщает Sky Sports, обвиняемый — 31-летний Джейми Арнольд — в ходе судебного заседания отрицал свою вину и настаивал, что не совершал преступления. 6 августа фанат должен будет явиться в этот же суд, 26-го числа состоится заседание в Вулверхэмптоне.
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