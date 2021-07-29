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Шварц: Карапузов и дальше будет прогрессировать. Главное, чтобы он не играл так с «Динамо»

Шварц: Карапузов и дальше будет прогрессировать. Главное, чтобы он не играл так с «Динамо»
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Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением о молодых футболистах клуба.

«У нас около трёх или четырёх недель назад был разговор с Тереховым, Морозовым и Карапузовым. Говорили открыто и откровенно по поводу их судьбы в команде. Что касается Сазонова, он молодой и у него высокий потенциал. Ему нужно работать над скоростью принятий решений во владении, жесткости и плотности единоборств и нужно поработать над тактикой.

Я думаю, что Карапузов и дальше будет прогрессировать, и будет всё делать в том же духе. Он отдал классную передачу. Важно прогрессировать, но самое главное, чтобы не показывал такую игру против нас (смеётся)», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

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