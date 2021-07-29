«Севилья» запрашивает у «Челси» минимум € 80 млн за трансфер Кунде

Стали известны новые детали потенциального трансфера защитника «Севильи» Жюля Кунде в лондонский «Челси».
Как сообщает Goal, испанцы не хотят расставаться с защитником сборной Франции по цене ниже его рыночной стоимости. «Севилья» запрашивает у аристократов около € 80 млн. «Челси» готов привлечь к сделке соотечественника Кунде Курта Зума, однако «Севилья» против того, чтобы снижать стоимость защитника путём привлечения к трансферу других футболистов.
Ранее сообщалось, что Кунде хочет выступать в Лиге чемпионов и по этой причине отказался переходить в «Тоттенхэм Хотспур».
Кунде защищает цвета «Севильи» с 2019 года, а до этого выступал за «Бордо». В минувшем сезоне Жюль принял участие в 34 матчах испанской Примеры, забил два гола, отдал одну результативную передачу и получил четыре жёлтые карточки.
Следишь за трансферами? Тогда читай наш телеграм-канал. Там всё есть
- 29 июля 2021
-
18:22
-
18:15
-
17:50
-
17:48
-
17:42
-
17:32
-
17:21
-
17:21
-
17:02
-
16:52
-
16:35
-
16:29
-
16:08
-
16:00
-
15:58
-
15:58
-
15:30
-
15:12
-
15:01
-
14:53
-
14:22
-
14:11
-
14:06
-
13:52
-
13:51
-
13:30
-
13:20
-
13:16
-
12:57
-
12:49
-
12:31
-
11:56
-
11:53
-
11:32
-
11:21