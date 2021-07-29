«Севилья» запрашивает у «Челси» минимум € 80 млн за трансфер Кунде

Стали известны новые детали потенциального трансфера защитника «Севильи» Жюля Кунде в лондонский «Челси».

Как сообщает Goal, испанцы не хотят расставаться с защитником сборной Франции по цене ниже его рыночной стоимости. «Севилья» запрашивает у аристократов около € 80 млн. «Челси» готов привлечь к сделке соотечественника Кунде Курта Зума, однако «Севилья» против того, чтобы снижать стоимость защитника путём привлечения к трансферу других футболистов.

Ранее сообщалось, что Кунде хочет выступать в Лиге чемпионов и по этой причине отказался переходить в «Тоттенхэм Хотспур».



Кунде защищает цвета «Севильи» с 2019 года, а до этого выступал за «Бордо». В минувшем сезоне Жюль принял участие в 34 матчах испанской Примеры, забил два гола, отдал одну результативную передачу и получил четыре жёлтые карточки.

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