36-летний Кьеллини подпишет новый контракт с «Ювентусом»

36-летний итальянский защитник Дорджо Кьеллини сообщил, что подпишет с «Ювентусом» новый контракт. Прошлое соглашение Кьеллини со «старой синьорой» истекло 30 июня.
«Мне нужно ещё несколько дней, чтобы отдохнуть и оправиться от сумасшествия прошлого месяца, но в понедельник я буду в Турине и буду рад снова приступить к работе.
Я хочу завоевать ещё несколько трофеев, я чувствую спортивный голод. А ношение футболки «Ювентуса» без нагрудной нашивки чемпиона Италии представляет собой дополнительную мотивацию», — приводит слова Кьеллини Football Italia.
Напомним, Кьеллини стал самым возрастным капитаном в истории финалов чемпионата Европы, обойдя Джанлуиджи Буффона, который играл в финале с Испанией на Евро-2012. На Евро-2020 Джорджо провёл 5 игр, пропустив из-за травмы матчи со сборными Уэльса и Австрии. Для центрального защитника финальный матч стал 95-м за всю карьеру в составе национальной команды.
- 29 июля 2021
-
19:53
-
19:46
-
19:39
-
19:10
-
19:04
-
18:46
-
18:31
-
18:26
-
18:22
-
18:15
-
17:50
-
17:48
-
17:42
-
17:32
-
17:21
-
17:21
-
17:02
-
16:52
-
16:35
-
16:29
-
16:08
-
16:00
-
15:58
-
15:58
-
15:30
-
15:12
-
15:01
-
14:53
-
14:22
-
14:11
-
14:06
-
13:52
-
13:51
-
13:30
-
13:20