36-летний Кьеллини подпишет новый контракт с «Ювентусом»

36-летний итальянский защитник Дорджо Кьеллини сообщил, что подпишет с «Ювентусом» новый контракт. Прошлое соглашение Кьеллини со «старой синьорой» истекло 30 июня.

«Мне нужно ещё несколько дней, чтобы отдохнуть и оправиться от сумасшествия прошлого месяца, но в понедельник я буду в Турине и буду рад снова приступить к работе.

Я хочу завоевать ещё несколько трофеев, я чувствую спортивный голод. А ношение футболки «Ювентуса» без нагрудной нашивки чемпиона Италии представляет собой дополнительную мотивацию», — приводит слова Кьеллини Football Italia.

Напомним, Кьеллини стал самым возрастным капитаном в истории финалов чемпионата Европы, обойдя Джанлуиджи Буффона, который играл в финале с Испанией на Евро-2012. На Евро-2020 Джорджо провёл 5 игр, пропустив из-за травмы матчи со сборными Уэльса и Австрии. Для центрального защитника финальный матч стал 95-м за всю карьеру в составе национальной команды.