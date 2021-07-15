Агент Кьеллини рассказал о будущем игрока. Контракт футболиста с «Ювентусом» истёк 30 июня

Агент 36-летнего центрального защитника Джорджио Кьеллини высказался о будущем своего клиента, контракт которого с «Ювентусом» истёк 30 июня.
«Чтобы подписать контракт, нужны, как минимум, двое. Джорджио отправился на Евро и сосредоточился исключительно на этом. С «Ювентусом» проблем нет, мы сказали, что встретимся позже летом, но ещё не садились за стол переговоров, чтобы обсудить новое соглашение.
Что будет, если поступит предложение от другого топ-клуба Европы? Сначала мы должны получить это предложение. На сегодняшний день ничего нет. Мы ждём, когда «Ювентус» назначит нам дату для переговоров.
Завершение карьеры? Думать о Кьеллини вне футбольного поля в данный момент – это безумие. Невероятно то, что он сделал после разрыва передней крестообразной связки. Его питает страсть, и мы увидели на Евро, что страсть всё ещё сильна.
Он был символом «Ювентуса» уже много лет, и мы ждём клуб. Никто не звонил, но я не удивлюсь, если они позвонят, поскольку сейчас он единственный свободный агент в сборной Италии», — цитирует представителя Кьеллини Football Italia.
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