Александр Гацкан завершил карьеру. Последним его клубом были «Крылья Советов»

Полузащитник Александр Гацкан завершил профессиональную карьеру. Об этом футболист сообщил на своей странице в «Инстаграме».

«Спасибо всем клубам, фанатам, тренерам и товарищам по команде, которые позволили мне наслаждаться этой мечтой. Спасибо моей семье, которая всегда была рядом, чтобы поддержать меня в хорошие и трудные времена. Я продолжу наслаждаться футболом с другого ракурса. Спасибо вам за всю любовь», — написал Гацкан.

Последний клуб Александра — «Крылья Советов». Он присоединился к самарской команде в 2019 году. До этого Гацкан защищал цвета «Ростова», «Рубина», челябинского «Спартака», московского «Спартака» и молдавского «Униспорт-Авто». С 2005 по 2018 год вызывался в сборную Молдавии, провёл за неё 61 матч и забил 5 голов.