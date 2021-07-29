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Александр Гацкан завершил карьеру. Последним его клубом были «Крылья Советов»

Александр Гацкан завершил карьеру. Последним его клубом были «Крылья Советов»
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Полузащитник Александр Гацкан завершил профессиональную карьеру. Об этом футболист сообщил на своей странице в «Инстаграме».

«Спасибо всем клубам, фанатам, тренерам и товарищам по команде, которые позволили мне наслаждаться этой мечтой. Спасибо моей семье, которая всегда была рядом, чтобы поддержать меня в хорошие и трудные времена. Я продолжу наслаждаться футболом с другого ракурса. Спасибо вам за всю любовь», — написал Гацкан.

Последний клуб Александра — «Крылья Советов». Он присоединился к самарской команде в 2019 году. До этого Гацкан защищал цвета «Ростова», «Рубина», челябинского «Спартака», московского «Спартака» и молдавского «Униспорт-Авто». С 2005 по 2018 год вызывался в сборную Молдавии, провёл за неё 61 матч и забил 5 голов.

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