Георгий Мелкадзе: очень хочу стать чемпионом со «Спартаком»

Нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе поделился мыслями о нынешнем сезоне, а также вспомнил об арендах в «Тамбов» и «Ахмат».
«Особое внимание реализации перед игрой в Самаре? Мы всегда уделяем особое внимание реализации, потому что результат очень важен. Эпизоды матча с «Рубином» долго прокручивал в голове. Когда мне Мирзов выкатил, надо было дальше пробрасывать, был бы шанс забить. И у Игнатова был хороший момент. Мне кажется, реализация должна прийти в следующих матчах.
Доволен своей игрой на сборах, но главное — брать очки в сезоне. Надо показать игру, которую все от нас ждут. Чем помогли аренды? Увереннее стал двигаться на поле. В «Тамбове» получше получился опыт с точки зрения игры, чем в «Ахмате“. Считаю сезон в «Ахмате» неудачным, но гол через себя «Химкам» да, наделал шуму.
Цели? Для меня главное — командные задачи. Очень хочу стать чемпионом со «Спартаком». Эту задачу надо выполнить. Личные цели не так важны», — сказал Мелкадзе в интервью пресс-службе клуба.
- 29 июля 2021
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