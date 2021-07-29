«Тренер рассчитывает на Кокорина». В «Фиорентине» опровергли слухи о продаже игрока

Пресс-атташе «Фиорентины» Лука Ди Франческо заявил, что тренерский штаб «фиалок» рассчитывает на российского нападающего Александра Кокорина в новом сезоне.
«Мы ничего не слышали о предложениях по Кокорину. Итальянская пресса каждый час пишет о трансферном рынке, и мы обычно не комментируем подобного рода сообщения. На данный момент Александр — игрок «Фиорентины». Тренерский штаб рассчитывает на него. На последней пресс-конференции у главного тренера спрашивали о Кокорине — он не сказал ни одного негативного слова в адрес игрока», — приводит слова Ди Франческо издание РБК-Спорт.
Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января 2021 года, перейдя из московского «Спартака». Контракт 30-летнего форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн.
В сезоне-2020/2021 Александр принял участие в четырёх матчах Серии А и не отметился результативными действиями.
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