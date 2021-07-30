«Венеция» представила стильную домашнюю форму, вдохновлённую элементами архитектуры города

«Венеция», пополнившая состав участников высшего дивизиона чемпионата Италии, представила стильный домашний комплект формы на предстоящий сезон, который вдохновлён архитектурой старинных венецианских стен города с элементами позолоты. Об этом информируют соответствующие публикации пресс-службы клуба в «Твиттере».

Стоит отметить и не менее выделяющуюся презентацию формы с фотографиями девушек в новом комплекте на фоне различных мест города.

Фото: Пресс-служба «Венеции» в «Твиттере».

Фото: Пресс-служба «Венеции» в «Твиттере».

Фото: Пресс-служба «Венеции» в «Твиттере».

Напомним, футбольный клуб «Венеция» вернулся в элитный дивизион Италии, Серию А, спустя 20 лет. За всю свою историю «Венеция» семь раз получала путёвку в элитный дивизион Италии. По итогам сезона-2020/2021 в Серию А также вышел футбольный клуб «Эмполи».



Ранее стало известно, что футболист московского ЦСКА Арнор Сигурдссон близок к переходу в «Венецию» на правах аренды.