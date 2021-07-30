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«Венеция» представила стильную домашнюю форму, вдохновлённую элементами архитектуры города

«Венеция» представила стильную домашнюю форму, вдохновлённую элементами архитектуры города
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«Венеция», пополнившая состав участников высшего дивизиона чемпионата Италии, представила стильный домашний комплект формы на предстоящий сезон, который вдохновлён архитектурой старинных венецианских стен города с элементами позолоты. Об этом информируют соответствующие публикации пресс-службы клуба в «Твиттере».

Стоит отметить и не менее выделяющуюся презентацию формы с фотографиями девушек в новом комплекте на фоне различных мест города.

Фото: Пресс-служба «Венеции» в «Твиттере».

Фото: Пресс-служба «Венеции» в «Твиттере».

Фото: Пресс-служба «Венеции» в «Твиттере».

Напомним, футбольный клуб «Венеция» вернулся в элитный дивизион Италии, Серию А, спустя 20 лет. За всю свою историю «Венеция» семь раз получала путёвку в элитный дивизион Италии. По итогам сезона-2020/2021 в Серию А также вышел футбольный клуб «Эмполи».

Ранее стало известно, что футболист московского ЦСКА Арнор Сигурдссон близок к переходу в «Венецию» на правах аренды.

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