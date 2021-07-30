«Велес» арендовал нападающего из Никарагуа

«Велес» взял в аренду нападающего юрмальского «Спартака» Ариагнера Смита, сообщает пресс-служба Футбольной национальной лиги.
Смит станет первым футболистом из Никарагуа в истории ФНЛ и первого дивизиона. Соглашение 22-летнего футболиста с москвичами рассчитано до конца сезона-2021/2022. Смит дебютировал в чемпионате Никарагуа 14 мая 2015 года против клуба «Фокс Вилья», вышел на замену за 21 минуту до конца встречи и забил свой первый гол.
24 марта 2015 года был включён в заявку сборной Никарагуа на отборочный матч чемпионата мира — 2018 с Ангильей, но на поле не появился. 16 марта 2017 года дебютировал в сборной в товарищеском матче с Гондурасом. До перехода в «Велес» выступал в Никарагуа за «Реал Истели», а также за узбекские «Кызылкум» и «Локомотив».
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