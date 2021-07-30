Конте может стать экспертом на итальянском телевидении

Бывший тренер «Интера», «Ювентуса» и сборной Италии Антонио Конте может временно сменить сферу деятельности, сообщает Corriere dello Sport. Sky Sport Italia предложила специалисту стать экспертом на телевидении.
Переговоры между Антонио Конте и Sky Sport Italia находятся в продвинутой стадии. По информации источника, он должен будет работать на матчах Лиги чемпионов. Сам специалист заинтересован в такой возможности.
Напомним, Конте покинул пост главного тренера «Интера» 26 мая. В сезоне-2020/2021 миланский клуб под руководством специалиста стал чемпионом Италии. Конте возглавил «Интер» в 2019 году, а до этого тренировал «Челси», сборную Италии, «Ювентус», «Сиену», «Аталанту», «Бари» и «Ареццо». Под руководством специалиста нерадзурри в первом сезоне вышли в финал Лиги Европы, а в завершившейся кампании впервые за 11 лет стали чемпионами Италии.
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