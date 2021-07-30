«Эвертон» уведомил Хамеса Родригеса, что готов продать его этим летом

Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес может покинуть команду до закрытия летнего трансферного окна.



Как сообщает Liverpool Echo, руководство ливерпульского клуба уведомило 30-летнего футболиста о готовности продать его этим летом, если поступит подходящее предложение. Аналогичную информацию донесли до 31-летнего хавбека Фабиана Делфа.



Хамес перешёл в «Эвертон» в сентябре прошлого года, а до этого защищал цвета мадридского «Реала», «Баварии», «Монако», «Порту», «Банфилда» и «Энвигадо». В сборную Колумбии вызывается с 2011 года. В прошлом сезоне хавбек принял участие в 23 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.

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