«Эвертон» уведомил Хамеса Родригеса, что готов продать его этим летом
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Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес может покинуть команду до закрытия летнего трансферного окна.
Как сообщает Liverpool Echo, руководство ливерпульского клуба уведомило 30-летнего футболиста о готовности продать его этим летом, если поступит подходящее предложение. Аналогичную информацию донесли до 31-летнего хавбека Фабиана Делфа.
Хамес перешёл в «Эвертон» в сентябре прошлого года, а до этого защищал цвета мадридского «Реала», «Баварии», «Монако», «Порту», «Банфилда» и «Энвигадо». В сборную Колумбии вызывается с 2011 года. В прошлом сезоне хавбек принял участие в 23 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.
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